الناصري يكشف تفاصيل اعتداء الحشد الشعبي التابع للإصلاح على المتظاهرين

كشف التظيم الوحدوي الشعبي الناصري فرع تعز تفاصيل اعتداء مليشيا الحشد الشعبي التابع للإصلاح على المتظاهرين.

وقال فرع التنظيم الناصري في تعز بأن أفراد الشرطة العسكرية المرابطين في نقطة الهنجر الواقعة في المدخل الجنوبي الغربي لتعز قاموا بالاعتداء على القادمين للمشاركة في المسيرة التي شهدتها المدينة اليوم.

وأضاف الناصري في بلاغ صحفي عنه بأن أفراد النقطة قاموا صباح اليوم السبت باعتراض سير القادمين من مديريات الشمايتين والمواسط والمعافر والمسراخ للمشاركة في المسيرة التي دعا لها شباب التنظيم الناصري في مدينة تعز .

وأشار الى انهم قاموا بالاعتداء على عدد من المشاركين بالضرب بأعقاب البنادق ما تسبب بإصابة عدد منهم ، كما قاموا باعتقال كل من (سامح سعيد علي، سمير محمد، عبدالقوي أمين شرف، فؤاد محمد أحمد، إبراهيم سفيان) قبل أن يقوموا بإطلاق سراحهم لاحقا.

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وأوضح البلاغ بقيام أفراد النقطة باحتجاز المشاركين بالمسيرة لفترة كما قاموا باطلاق النار عليهم ومضايقتهم باجراءات تفتيش غير معتادة والتلفظ عليهم بألفاظ نابية، بهدف إعاقتهم عن المشاركة في المسيرة الجماهيرية.

واعتبر ناصري تعز ما جرى بأنه انتهاك لحق الانسان في التعبير عن ارائه بالطرق السلمية ، مطالبا الحكومة الشرعية بالتحقيق في الحادثة ونشر نتائج التحقيقات للرأي العام ومحاسبة المتسببين فيها.

وأكد أن ذلك " يضمن ألا تتحول السلطة والقوة العسكرية إلى وسيلة تستخدمها بعض الأطراف ضد كل من يختلف معها " ، بحسب البلاغ.

وكانت الشرطة العسكرية (المحسوبة على الإصلاح - الحشد الشعبي ) قد ادعت بأنها لم تقم باعتراض المشاركين في المسيرة وأنها منعت مسلحين من دخول المدينة.