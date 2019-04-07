قائد اللواء 30 مدرع ومدير عام قعطبة يلتقيان مشائخ واعيان جبهة العود

كشفت مصادر رسمية عن لقاء العميد الركن هادي العولقي قائد اللواء 30 مدرع ومعه الاستاذ صالح الموجري مدير عام مديرية قعطبة في منطقة عزاب بعدد من مشائخ واعيان ووجهاء مناطق التماس في العود من قري شليل وهجار والقرن وعزاب والقدم.

وحسب المصادر، فقد حيا العميد العولقي الدور الذي قامت به ومشائخ مناطق التماس ومواقفهم الوطنية الشجاعة ووقوفهم إلى جانب قوات الجيش وقوات الحزام الامني والمقاومة الشعبية في مواجهة والتصدي لميليشيات الحوثي الانقلابية التي قامت بالاعتداء ومهاجمة مناطق العود في ظلام اليل وهم نائمون وامنون في مساكنهم بشكل همجي وبدون اي مبرر ولا سابق انذار رغم بعد هذه المناطق عن الصراع ومناطق الحرب والمواجهات عن طريق نقيل حده التابع لمديرية النادرة التابعة لمحافظة إب.

ولفت الى انها مناطق مفتوحة لا توجد فيها اي مواقع لقوات الجيش الوطني اوالمقاومة ولاكن هذه الميليشيات الحوثية هجمت وتسللت إلى هذه المناطق

وطمأن العميد العولقي مشائخ مناطق التماس بان الجيش جاء لحمايتهم وحماية مناطقهم ومساكنهم من اعتداءات وعبث ميليشيات الحوثي الانقلابية التي ارادت تطبيق سيناريو جرائمها في حجور في مناطق العود في قتل وتشريد واعتقال واضطهاد ابنائها وتفجير منازلهم وتعريض مزارعهم للتلف.

من جانبه اكد الاستاذ صالح الموجري مدير عام مديرية قعطبة ان قوات اللواء 30 مدرع و قوات الحزام الامني وجميع الوحدات العسكرية الاخري وإلي جانبهم جميع الشرفاء والأحرار ومسلحي القبائل من ابناء هذه المناطق ورجال المقاومة الشعبية لن يسمحوا لهذه الميليشيات الحوثية بالتقدم والسيطرة على هذه المناطق وسيقفون ويتصدون لهم بكل قوه وسيعملون على تحرير وتطهير المناطق التي تسللت لها الملشيا لارهابية خلال الايام الماضية

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وأكد وقوف الجميع صفاً واحداً بجانب قوات الجيش والمقاومة في التصدي لهذه الميليشيات وحماية مناطقهم من اي محاولات تسلل لهذه الميلشيات ومراقبة اي تحركات يقوم بها بعض العناصر المشبوهة والمندسه والعميله في هذه المناطق.

وثمن كافة التضحيات والملاحم البطوليه العظيمة والجسيمة التي يسطرها هؤلاء الابطال المرابطين في المواقع والمتارس والثغور تحت لهيب ووهج حرارة الشمس الملتهبه وهم يواجهون الة الموت والتخريب الحوثية التي تقصف وتضرب مساكن المواطنين بمختلف انواع الاسلحه الثقيله التي نهبتها واستولت عليها هذه الميليشيات من مخازن الدولة.

وفي اللقاء تحدث الشيخ محمد حميد شيخ منطقة شليل حيث اكد بان مشائخ واعيان ووجهاء مناطق التماس جميعا واقفين صفا واحدا إلى جانب قيادة وقوات الجيش الوطني من اللواء 30 مدرع وجميع الوحدات العسكرية المسانده لها في التصدي لاي محاولات تسلل تقوم بها الميليشيات الحوثية باتجاه مناطقهم وسيشكلون مجموعات ولجان شعبيه تكون مسانده لهم ومراقبة ورصد اي تحركات يقوم بها اي عناصر مشبوهة او مندسة تريد الاخلال بالامن والسكينة العامة للمواطنين وطعن خاصرة الجيش الو طني والمقاومة المرابطين في جبهات العود المختلفة.

حضر اللقاء الاعلامي علي عميران مدير الاعلام والعلاقات العامة مديرية قعطبة وعدد من مشائخ واعيان وقيادات المقاومة في العود وقعطبة.