الحوثي يحاول احتواء أزمة اغتيال شيخ بتوقيف مسؤولين بصنعاء

تحاول مليشيا الحوثي احتواء أزمة قيامها باغتيال أحد شيوخ محافظة عمران في العاصمة صنعاء بتوقيف مسؤولين اتهمتهم بتهريب المسؤول عن الجريمة .
وكشف القيادي الحوثي صادق ابوشوارب أنه تمتوقيف محافظ محافظة صنعاء و مدير أمن محافظة صنعاء و قايد الأمن المركزي بمحافظة صنعاء لدى البحث الجنائي (وجميعهم عينتهم المليشيات ).
وأضاف أن التوقيف على ذمة تهريب مدير أمن صرف الذي قتل الشيخ أحمد علي سالم السكني و التستر علية معتبراً أنها "خطوة طيبة و تعد من المضادات الحيوية القوية جدا جدا جدا . و لكنها غير كافية ، لأن المشكلة تتعدى قضية مقتل الشيخ السكني بحد ذاته إلى مظالم أخرى في نطاق المديريات الأخرى في المحافظة ".
وكان مسلحون حوثيون اقدموا على قتل الشيخ أحمد السكني وهو عضو المجلس المحلي بمديرية ريدة التابعة لمحافظة عمران، وعضو اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر ما تسبب بموجة غضب لدى القبائل في عمران وصنعاء .
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