منظمة تدعو المبعوث الأممي غريفيث لزيارة المختطفين بسجون الحوثي

دعت منظمة يمنية المبعوث الأممي البريطاني مارتن غريفيث لزيارة المختطفين بسجون الحوثي.

وفي بيان لها السبت، أدانت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى" منع جماعة الحوثي لأهالي وأسر الصحفيين المختطفين من زيارتهم في سجون جماعة الحوثي، ومنع إدخال الدواء والغذاء لهم.

وأوضحت المنظمة أن مليشيا الحوثي منعت أقارب وأسر الصحفيين المختطفين من زيارة ابنائها في سجون الجماعة بصنعاء.

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وحملت المنظمة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة الصحفيين ووضعهم الصحي والإنساني وتطالب بالإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.

وطالبت "صدى" الأمم المتحدة والمبعوث الدولي إلى اليمن "مارتن غريفيت"، بزيارة الصحفيين المختطفين بأسرع وقت والاطلاع على أوضاعهم عن قرب والضغط على جماعة الحوثي للإفراج عنهم.

كما دعت الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب والمنظمات والنقابات المهتمة بالشأن الصحفي لتشكيل لجنة خاصة من صحفيين ومحاميين دوليين لزيارة الصحفيين المختطفين والتضامن معهم حتى يتم الإفراج عنهم.