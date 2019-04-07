تعرف على حقيقة التحفظ على محافظ البنك المركزي

نفت سفارة الجمهورية اليمنية في المملكة الأردنية الهاشمية، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول احتجاز محافظ البنك المركزي اليمني السابق، محمد زمام بطلب من السلطات اليمنية.

وقال المستشار الإعلامي بسفارة اليمن بالأردن، محمود شحرة: "لا صحة لما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام الالكتروني بخصوص اعتقال محافظ البنك المركزي السابق، د.محمد زمام".

وأضاف "شحرة"، أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها فبركة ونشر أخبار مغلوطة تطال مسؤولين في الحكومة الشرعية، مطالباً وسائل الإعلام إلى تحرِ الدقة، وعدم الانجرار وراء الشائعات.

Advertisements

وكانت وسائل إعلام يمنية، قالت إن الإنتربول الدولي اعتقل المحافظ السابق للبنك المركزي اليمني محمد زمام، أثناء توجهه من العاصمة الأردنية عمان، نحو ألمانيا.

وزعمت تلك المواقع أن "زمام" محتجز في فرع الانتربول في الأردن، وبحوزته مبلغ كبير من المال والذهب.

وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي أصدر قرارا بعزل "محمد زمام" من منصب محافظ البنك المركزي اليمني في 20 مارس الماضي، وتعيين حافظ معياد بدلا عنه.