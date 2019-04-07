الميليشيات تقصف الأحياء الشرقية بالحديدة

كشفت مصادر محلية أن المليشيات الحوثية أطلقت منذ قليل قذيفة هاون صوب الأحياء الشرقية لمدينة الحديدة. وتواصل مليشيات الحوثي خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية بقصف واستهداف مواقع قوات العمالقة، بمختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة بشكل يومي بالتزامن مع قيام المليشيا بحشد مزيد من القوات والتعزيزات العسكرية إلى مواقعها في الحديدة.

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