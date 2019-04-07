طيران التحالف يحصل على صيداً ثمين قبل قليل في العاصمة صنعاء (المواقع المستهدفة)

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عدن - ياسمين التهامي - شن طيران التحالف العربي قبل قليل غارات جوية على مواقع المليشيات الانقلابية في منطقة سنحان جنوب شرق العاصمة صنعاء وبحسب شهود عيان فقد استدفت غارات التحالف مخزن للاسلحة في منطقة جربان بمديرية سنحان واضاف شهود العيان من ابناء المنطقة ان الطيران لا يزال يحلق بكثافة في سماء المديرية ومن المتوقع ان يشن غارات اضافية

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