شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا غادر محافظ البنك المركزي العاصمة المؤقتة عدن مساء السبت بصورة مفاجئة .. زيارة رسمية ستقصم ظهر الانقلاب وتنعش الاقتصاد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غادر حافظ فاخر معياد محافظ البنك المركزي العاصمة المؤقتة عدن ، مساء اليوم السبت الى الولايات المتحدة الأمريكية برفقة فريق من الفنيين والمتخصصين بالبنك في زيارة عمل رسمية .

ومن المتوقع ان يقوم من خلالها معياد والوفد المرافق له ، بلقاء قيادة صندوق النقد الدولي لبحث آليات وإجراءات اعتماد البنك المركزي كقناة وحيدة لاستقبال المساعدات والمعونات الخارجية. بعيداً عن ايدي المليشيات الانقلابية التي تعمل على استلام المعونات من بعض المنظمات الدولية وتتاجر بها لحساباتها الخاصة

كما سيحضر مؤتمر المانحين لمشروع تطوير وتحديث البنك المركزي اليمني .

وأكد مصدر مسؤول بالبنك أن المحافظ سيقوم بزيارة لمقر الاحتياطي الأمريكي Federal Reserve System لبحث أوجه التعاون والدعم الذي يقدمه الاحتياطي الأمريكي للبنك المركزي والتعاون الفني لدعم مشروع إعادة هيكلة وتحديث البنك المركزي وفق أفضل الممارسات وبما يلبي متطلبات التطور المالي والمصرفي.