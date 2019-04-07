شكرا لقرائتكم خبر عن أخر مستجدات حشود القبائل إلى صنعاء ومصير المشرف الحوثي قاتل الشيخ السكني "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تبادلت قيادات أمنية والسياسية في جماعة الحوثيين التهم فيما بينها على خلفية قيام عناصر حوثية بتهريب قاتل الشيخ السكني من سجون الجماعة في صنعاء.

وقال عامر المراني الذي يشغل نائب رئيس دائرة الإستخبارات التابعة لوزارة الدفاع في حكومة المليشيات بصنعاء رصده محرر "يمن الغد": أن هناك مسؤلين كبار يتدخلون في مهام واختصاصات الأجهزه الأمنية ويقومون بتعطيلها وتعطيل دور الاجهزة الامنية بالتدخل والوساطات وإخراج مجرمين ونصابين من قبضة الاجهزة الامنية بحكم مناصبهم العليا في الدولة ووضعهم الاجتماعي".

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واضاف المراني، وهو قيادي مقرب من عبدالملك الحوثي، في تعليق نشره على صفحته في الفيس بوك إن من قام بتهريب قاتل الشيخ السكني هم معروفون بالإسم، في إشارة منه الى مجموعة تابعة للقيادي ابو علي الحاكم، "وقد تواصلت مع البعض منهم وقلت لهم عيب عليكم احترموا انفسكم ومناصبكم التي انتم فيها ولو من باب الاحترام لدماء الشهداء والبعض منهم زعل وقال انني اتدخل فيما لا يعنيني، فالفضول والعنجهية هي التي جعلت المجرم يتمادى في قتل الشيخ المرحوم السكني فعيب على كل مسؤل أن يتدخل في مهام أي جهة رسمية للدولة مش نرجع عنجهية الفرقة وزنط الحرس يوم كان علي وعلي". بحسب كلامه.

ويأتي ذلك بعد أن قام أبو الحاكم بزيارة مخيم الاعتصام للمشائخ والذي طلب منهم رفع مخيماتهم كون القاتل قد هرب من السجن، ووجه للمشائخ تهديدات في حال استمرارهم بالتصعيد والمطالبة بقاتل السكني.