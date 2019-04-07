شكرا لقرائتكم خبر عن بلاغ صحفي هام وعاجل..الحوثيون يعتقلون المستشارالصحفي الاسدي رئيس محرك بحث صحافتك الاخباري ..!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صنعاء:خاص أقدمت عناصر مسلحة من جماعة الحوثي ظهر يوم السبت 6أبريل 2019م على إعتقال المستشار والصحفي الاستاذ/أحمد أحمد مهدي الأسدي _ رئيس محرك بحث صحافتك الاخباري العالمي، وأقتادته قسرا الى سجن البحث الجنائي بصنعاء ،، وبعدساعات من الاعتقال أطلقت سراحه _بعد تدخل شخصيات اجتماعية وسياسية ومشايخ ووجهاء وبرلمانيين وحقوقيين واشترطت عودته وضمانات وغيرها ،، محرك بحث صحافتك الاخباري وصحيفة وشبكة اتجاهات وكافة كوادرهما يدينون ويشجبون ويستنكرون بكل قوة وبإشد العبارات ماتعرض له المستشار الاسدي ويناشدون زملاء الحرف والقلم وكل الاحرار والشرفاء في اليمن والوطن العربي والعالم بالتضامن مع الزميل الاسدي ومظلوميته ومساندته انتصارا لحرية الكلمة والرأي والتعبير،، Advertisements صادر عن هيئة محرك بحث صحافتك الاخباري وكوادر صحيفة وشبكة اتجاهات الاخبارية .. صنعاء:السبت 6 ابريل 2019م

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