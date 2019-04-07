شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيات الحـوثي تنفذ هجوم عنيف على الحديدة(تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفذت مليشيات الحوثي المدعومة من أيران مساء اليوم السبت هجومين فاشلين على مديرية الدريهمي ومنطقة الجاح وقصفت منزلا في حي منظر جنوب الحديدة.

وافاد مصدر عسكري في المقاومة التهامية لموقع "صدى الساحل" مليشيات الحوثي شنت مساء اليوم السبت هجوما على مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.

وقال المصدر ان قوات المقاومة المشتركة تصدت لهجوم نفذته مليشيات الحوثي تحت غطاء ناري كثيف على مديرية الدريهمي.

واشار المصدر ألى ان المليشيات الحوثية تكبدت خسائر فادحة بعد محاولة يائسة منها لفك الحصار عن عناصرها التي لاتزال معزولة داخل بعض الاحياء السكنية في مركز مديرية الدريهمي.

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وفي سياق متصل تصدت قوات المقاومة المشتركة مساء السبت لمحاولة تسلل فاشلة لمليشيات الحوثي استخدمت فيها مختلف الأسلحة الرشاشة والمتوسطة، على منطقة الجاح جنوب الحديدة.

وجاءت المحاولة الأخيرة بعد رصد تجمعات، نهار السبت، لعناصر من المليشيات باتجاه الجاح منذ الصباح.

من جهة اخرى قصفت مليشيات الحوثي الارهابية مساء اليوم الاحياء السكنية في حي منظر جنوب الحديدة بقذائف الهاون.

وذكر مصدر محلي لموقع "صدى الساحل" ان قذيفة هاون اطلقتها المليشيات الحوثية سقطت على احدى المنازل في حي منظر متسببة اضرار كبيرة في المنزل دون وقوع اصابات بشرية.