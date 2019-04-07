شكرا لقرائتكم خبر عن ابرز المستجدات في جبهات الضالع وانتصارات جديد للجيش الوطني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سقط العشرات ما بين قتيل وجريح مساء اليوم اثر هجوم نفذته قوات الجيش الوطني بمحافظة الضالع.

وأفاد مصدر ميداني ان قوات الجيش الوطني خاضت معارك ضارية مع مليشيات الحوثي بجبهة مريس اسفرت عن مقتل اكثر من 80 حوثي اضافتآ الى خسائر في الاعتاد العسكرية.



وشنت قوات الجيش الوطني هجومآ عنيفآ على معاقل المليشيات تمكنت من اسقاط جبل حصن شداد الاستراتيجي والجبال المجاورة شمال مريس بمحافظة الضالع .



من جانبها تمكنت فرق المدفعيه لقوات الجيش الوطني من تدمير عدد كبير من عتاد مليشيات الحوثي حيث تم تدمير 3 اطقم عسكرية تحمل افراد وتعزيزات للمليشيات وتم تدمير واعطاب دبابة وبي ام بي كما استهدفت مدفعية و مخزن للذخائر والأسلحة وتم احراقه بشكل كامل .





هذا وتستمر المعارك الضارية بين قوات العمالقة والحزام الأمني المسنودة من التحالف العربي ومليشيات الحوثي المدعومة من إيران وتتكبد فيها المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح