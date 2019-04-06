شكرا لقرائتكم خبر عن أخر ( تحديث ) انخفاض جديد لأسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي ( قائمة الاسعار المحدثة مساء اليوم ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اسعار صرف العملات الاجنبية امام الريال اليمني بحسب ما رصد اليوم السبت 6 ابريل : *أسعار الشرا ء



السعودي : 131 الدولار : 497 الإماراتي : 133 العماني : 1270 Advertisements *أسعار البيع السعودي : 133 الدولار : 506 لإماراتي : 135.5 العُماني : 1310 الاسعار غير ثابتة وتتغير

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