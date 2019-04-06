شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر مقربة من محافظ البنك المركزي السابق تكشف حقيقة خبر توقيفه في مطار القاهرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - . عدن _ خاص نفت مصادر مقربة من محافظ البنك المركزي اليمني السابق الدكتور محمد زمام والتي تحدثت عن توقيفه بمطار القاهره. Advertisements وقالت المصادر ان الدكتور محمد زمام متواجد منذ فتره في العاصمه المصريه القاهره حتي منذ قبل اصدار قرار تعيين محافظ جديد للبنك المركزي. واكد المصدر انه لاصحه لمثل تلك الاقاويل الكاذبه والمغرضه والتي تسعي للنيل من شخصيه الدكتور استمرارا للحمله المشبوهه التي تعرض لها منذ فتره عمله كمحافظ للبنك المركزي. ودعا المصدر وسائل الاعلام للتحري والمصداقيه عند تناول اي أنباء غير موثوقه المصدر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر مقربة من محافظ البنك المركزي السابق تكشف حقيقة خبر توقيفه في مطار القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.