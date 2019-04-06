شكرا لقرائتكم خبر عن الشرعية تعلن حسم موعد ومكان استئناف انعقاد جلسات البرلمان ومن سيكون الرئيس؟ "تفاصيل" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر برلماني، عن انفراجه وشيكة في انعقاد جلسات مجلس النواب وذلك خلال الأيام القادمة.
وقال المصدر وفقا لتصريح خاص لـ" الثورة نت"، أن الأحزاب السياسية اتفقت على انعقاد مجلس النواب في محافظة حضرموت خلال الأيام القادمة.
وأكد بأن الاتفاق بشأن الحصص في هيئة الرئاسة قضى بحصول المؤتمر الشعبي العام على منصب الرئيس ونائب، بالإضافة الى نائب لرئيس البرلمان من حزب الإصلاح ونائب للأحزاب الأخرى الممثلة في البرلمان.
كما أشار المصدر إلى أن هناك اجتماعات مكثفة للاتفاق على تسمية رئيس البرلمان، وأن أبرز المرشحين لرئاسة البرلمان سلطان البركاني ومحمد الشدادي.
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