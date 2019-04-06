شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : طيران التحالف يقصم ظهر الحوثيين بهذة الضربات «المميته» .. (تعرف على نتائجها واسماء المواقع المستهدفة) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - استهدفت مقاتلات التحالف العربي مساء امس اليوم تعزيزات لميلشيا الحوثي الانقلابية في محافظة إب وسط البلاد.
وطالت الغارات الجوية وفقًا لموقع الجيش الوطني "سبتمبر نت" تعزيزات كبيرة لميلشيا الحوثي الانقلابية في مديرية السدة، كانت في طريقها إلى النادرة ومناطق المواجهات شمالي الضالع.
وأسفرت الغارات عن مقتل وجرح العشرات من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير وإحراق عدة آليات وأطقم قتالية.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : طيران التحالف يقصم ظهر الحوثيين بهذة الضربات «المميته» .. (تعرف على نتائجها واسماء المواقع المستهدفة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.