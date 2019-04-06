شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : طيران التحالف يقصم ظهر الحوثيين بهذة الضربات «المميته» .. (تعرف على نتائجها واسماء المواقع المستهدفة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استهدفت مقاتلات التحالف العربي مساء امس اليوم تعزيزات لميلشيا الحوثي الانقلابية في محافظة إب وسط البلاد.

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وطالت الغارات الجوية وفقًا لموقع الجيش الوطني "سبتمبر نت" تعزيزات كبيرة لميلشيا الحوثي الانقلابية في مديرية السدة، كانت في طريقها إلى النادرة ومناطق المواجهات شمالي الضالع.

وأسفرت الغارات عن مقتل وجرح العشرات من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير وإحراق عدة آليات وأطقم قتالية.