شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان عاجل عن انتصار ساحق للشرعية بالعاصمة صنعاء "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير واحكام السيطرة على جبل الغنيمي في جبهة نهم البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء. ونفذت قوات الجيش الوطني عملية هجومية واسعة في الميسرة من جبال البياض الاستراتيجية انتهت باستعادة السيطرة على جبل الغنيمي. وساندت مقاتلات التحالف العربي قوات الجيش بعدد من الغارات الجوية مستهدفة تجمعات وتعزيزات المليشيا الانقلابية القادمة الى مناطق المواجهات. ولا تزال المعارك على اشدها وتحقق قوات الجيش الوطني خلالها تقدمات متسارعة فيما تتكبد المليشيا الحوثية المدعومة من ايران عشرات القتلى والجرحى اضافة الى تدمير عددا من الاسلحة والاليات القتالية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعلان عاجل عن انتصار ساحق للشرعية بالعاصمة صنعاء "تفاصيل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.