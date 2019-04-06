شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة قاتلة – الكشف عن سبب أزمة الوقود واختفاء مادة البنزين في محافظات يمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افتعلت مليشيات الحوثي الانقلابية ازمة وقود في مناطق خاضعة لسيطرتها بينها محافظة إب (وسط اليمن).

وقال عدد من سائقي المركبات في حديث لمأرب برس ان مادة البنزين اختفت بشكل مفاجئ منذ ليل امس من اغلب محطات الوقود في المدينة.

واشاروا الى وصول قيمة اللتر الواحد بنزين الى 1000 ريال وان محطة واحدة فقط كانت تعمل.

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في سياق متصل أفادت مصادر اعلامية، السبت، أن ميليشيات الحوثي أوقفت تفريغ شحنة من مشتقات النفط في ميناء الحديدة، كانت الناقلة “بندونج ميلودي” قد بدأت بإفراغها منذ يومين.

وأوضحت المصادر أن الشحنة المكونة من 30500 طن بنزين تتبع مجموعة من التجار، وكان يجري تفريغها في الرصيف التجاري لميناء الحديدة، لكن ميليشيات الحوثي أوقفت التفريغ، وذلك لافتعال أزمة وقود في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

واتهمت مصادر تجارية الميليشيات بممارسة الابتزاز ضد التجار وتعطيل خروج المشتقات النفطية والاستفادة من الأزمات التي يمكن أن يسببها نقص الوقود.