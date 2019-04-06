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عاجل : الانتربول الدولي يلقي القبض على محمد زمام اثناء محاولته الهرب الى المانيا

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عدن - ياسمين التهامي - افادت مصادر مطلعة ان الانتربول الدولي قام بالقبض على محافظ البنك المركزي اليمني السابق محمد زمام قبل توجهه الى المانيا اليوم

وذكرت المصادر ان القبض على زمام جاء بطلب من قبل السلطات الامنية في العاصمة المؤقته عدن

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واكد مصدر بالسفارة اليمنية في العاصمة الاردنية  عمان ان زمام محتجز لدى فرع الانتربول في العاصمة الاردنية  عمان

المصادر اكدت للمشهد اليمني ان زمام قبض عليه وبحوزته مبلغ كبير من المال وذهب كان في الامتعة التي كانت بحوزته

وكان الرئيس هادي قد اقال محمد زمام من منصب محافظ البنك المركزي في 20 مارس المنصرم وعين بدلا عنه حافظ معياد

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