شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ صادق الاحمر يباغت شيوخ القبائل بمجلسه في الحصبة ويصيبهم بالذهول ويعتبر ما فعله اقرب الناس اليه أسواء مما فعله ابو علي الحاكم وعبد الملك الحوثي..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مصادر قبلية ان الشيخ صادق الاحمر شيخ مشائخ حاشد ذرف الدموع وهو يشاهد الصورة التي نشرها اخوه الشيخ حميد اليوم الجمعة ، وقال كنت اتمنى لوانه نشر بيت ابيه او احد البيوت التي دمرها الحوثيين ليكشف للعالم خبث هذه الفئة الحوثية الباغية . وكان الشيخ حميد الاحمر قد نشر صورة لقصر سيئون اعتبرها البعض مؤشر عن حالة العجز التي اصابت رجل الاعمال الكبير ، الذي لم يعد قادرا حتى على نشر صورة منزل والده الفخم بصنعاء او حتى ما يدل على قرب عودة الشرعية الى العاصمة التاريخية التي احتلها الحوثي وطرد السلطة التشريعية للجمهورية منها. وفي حين قال نشطاء في فيس بوك ان الصورة المنشورة تحدي للإرادة الجنوبية الساعية الى تطهير وادي حضرموت من بقايا القوات الشمالية، يسخر اخرون من ذلك على اعتبار ان الشيخ وقبيلته لم يستطيعون الدفاع عن عاصمتهم واملاكهم وهم اقويا ما بالك به وبهم اليوم وهم مشردون في بقاع الارض.



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كانت هذه تفاصيل خبر الشيخ صادق الاحمر يباغت شيوخ القبائل بمجلسه في الحصبة ويصيبهم بالذهول ويعتبر ما فعله اقرب الناس اليه أسواء مما فعله ابو علي الحاكم وعبد الملك الحوثي..شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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