شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثة مقيم يمني مشنوقاً في السعودية وفتح تحقيق في الواقعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عثر مواطنون على جثة مقيم يمني، مشنوقاً في محافظة أحد المسارحة في السعودية.



وقالت المصادر الأمنية أن الأهالي عثروا على جثة المقيم اليمني وقاموا بتصوير الجثة وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ماسهل للجهات الأمنية العثور عليها.



وأظهر الفيديو صورة الجثة وهي متدلية في شرجة ومتحللة.



ووفقًا لصحيفة ”سبق“ المحلية، فقد فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقًا في الواقعة، لمعرفة وكشف ملابساتها، والوقوف على أسبابها.



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