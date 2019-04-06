شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاث جثث مجهولة الهوية تم العثور عليها في محافظة إب وسط اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عثر الأهالي بمحافظة إب على ثلاث جثث قتلوا بظروف وملابسات غامضة.



وقالت مصادر محلية بأن مواطن عثر عليه قتيلا في مديرية السياني جنوب محافظة إب دون معرفة أسباب الحادثة.



وأضافت المصادر بأن جثة مسن وامرأة تم ايداعهما ثلاجة مستشفى الأمومة والطفولة بمدينة إب بعد أن عثر عليهما جنوب مدينة القاعدة جنوب محافظة إب.



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