عدن..وزير الصحة يوجه برفع الجاهزية لمواجهة تفشي الأوبئة

وجهت وزارة الصحة اليمنية، اليوم السبت، برفع الجاهزية لمواجهة الأوبئة في مختلف محافظات البلاد.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية، إن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم شدد خلال لقائه بوكلاء الوزارة بقطاعاتها المختلفة ومكاتب الصحة بالمحافظات ومدراء المستشفيات الحكومية على ضرورة مواجهة الأوبئة المختلفة وتفعيل غرف العمليات للإبلاغ عن كل جديد والارتباط بغرفة العمليات المركزية بعدن.

ووجه وزير الصحة، العمل على رفع جاهزية المختبرات وتقديم الدعم اللازم لفرق الترصد الوبائي وإنشاء مراكز العزل في المستشفيات والمراكز الصحية لاستقبال وعلاج الحالات وضمان توفير المحاليل والأدوية اللازمة لعلاج تلك الأوبئة مع الالتزام بمعايير منظمة الصحة العالمية في علاج مختلف الحالات.

وأكد الوزير باعوم على أهمية التنسيق مع السلطات المركزية والمحلية للتوعية المجتمعية بخطورة تلك الجائحات وكيفية الوقاية منها وتعزيز عمل الإصحاح البيئي بمختلف جوانبه باعتباره المفتاح الرئيسي للوقاية من الجائحات.



كما وجه وزير الصحة قطاع الرعاية الصحية الاولية بالتنسيق مع المنظمات الدولية العاملة في بلادنا للقيام بدورها على أكمل وجه والإشراف على عملية الإصحاح البيئي مركزيا وعلى مستوى المحافظات والمديريات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتقديم الدعم اللازم للمركز الوطني للإعلام والتثقيف الصحي للقيام بدوره.

وينتشر وباء الكوليرا بشكل كبير ومخيف في مختلف محافظات البلاد، وتسبب بوفاة 291مصاب، فيما المصابين بالمئات، منذ مطلع العام الجاري وفقا للصحة العالمية.

