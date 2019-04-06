صنعاء.. قوات الجيش تحكم سيطرتها على جبل الغنيمي بنهم

أحرزت قوات الجيش الوطني، بإسناد من التحالف العربي، السبت، تقدما ميدانيا هو

الأول منذ أشهر في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء، فيما استهدفت مقاتلات التحالف

العربي دوريات حوثية بصعدة، شمالي البلاد.

وقال بيان للدفاع إن قوات الجيش أحكمت قبضتها على جبل "الغنيمي" في مديرية نهم التي تعد بمثابة البوابة الشرقية للعاصمة.

ووفقا للبيان، جاء التقدم الميداني بعد عملية هجومية واسعة شنها الجيش بمشاركة فاعلة لمقاتلات التحالف في سلسلة جبال "البياض" الاستراتيجية.

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ولفت إلى أن المعارك لا تزال على أشدها وسط تقدمات متسارعة للجيش، بينما تواصل مقاتلات التحالف قصف تجمعات وتعزيزات الحوثيين كانت القادمة إلى خطوط التماس.

وأسفرت المواجهات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى بصفوف الميشيا، علاوة على تدمير عدد من الأسلحة والآليات القتالية، حسب المصادر.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي العقيد تركي المالكي، أن قوات الجيش اليمني أطلقت عملية واسعة لتحرير ما تبقى من مناطق خاضعة لسيطرة الانقلاب الحوثي في مديرية نهم وتخوض معارك ضارية ضد المليشيا المدعومة من إيران.

وفي جبهة أخرى، دكت مقاتلات التحالف العربي بعدد من الغارات دوريات عسكرية للمليشيا الانقلابية بمحور كتاف شرقي صعدة.

وقال بيان للمركز الإعلامي لمحور كتاف بالجيش، إن مقاتلات التحالف دمرت 4 دوريات جنوب مركز مديرية كتاف، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى بينهم عدد من القيادات الميدانية.