صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على مواقع للمليشيا في رازح

قصفت القوات السعودية، مساء اليوم السبت، 06/نيسان/2019 مواقع لمليشيا الحوثي في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح، شمالي المحافظة، تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.

وأضافت المصادر أن أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف مازالت تسمع حتى لحظة كتابة الخبر في مناطق متفرقة من المديرية الحدودية مع المملكة العربية السعودية.

ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

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وكانت مقاتلات التحالف شنت، اليوم، غارات على مواقع وتجمعات للمليشيا في مديرية كتاف شرقي المحافظة.

وبحسب مصادر إعلامية فقد أسفر القصف الجوي عن مقتل قيادي حوثي وتدمير أربع عربات عسكرية.

وتتعرض مواقع وتحركات وتجمعات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ العام 2015.