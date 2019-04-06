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استشهاد جندي من العمالقة برصاص قناص حوثي بالحديدة

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استشهد جندي من قوات ألوية العمالقة برصاص قناصة مليشيا الحوثي الإرهابية بعد إستهدافها لمواقع ألوية العمالقة في مديرية حيس في محافظة الحديدة، غرب اليمن. 

 وقال مصدر عسكري ميداني في حيس أن إلمليشيا الحوثية قامت بنشر قناصتها في مواقع قريبة من مناطق تمركز الوية العمالقة غرب حيس وأطلقت النار على المواقع وأدى إلى إستشهاد أحد جنود العمالقة. 

 وتقوم مليشيات الحوثي بعمليات خرق يومية للهدنة الأممية بقصف واستهداف مواقع العمالقة في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة ومنطقة حيس على وجه الخصوص. 

كما ترتكب المليشيا إنتهاكات مستمرة بحق المدنيين تسببت بسقوط ضحايا أبرياء من المواطنين وتسببت بترويع الأهالي وتحويل حياتهم إلى مآسي حقيقية جراء الإستهداف المتكرر للأحياء السكنية ، الأمر الذي ينافي ويعارض مضمون الهدنة ويمثل خرقاً واضحاً للهدنة الأممية وإتفاقية السويد التي وقعت عليها المليشيا أواخر عام 2018. 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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