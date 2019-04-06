يمني يفوز لأول مرة بمنصب رفيع في الاتحاد الاسيوي لكرة القدم

تمكن اليمني حميد شيباني لأول مرة من الفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي كأعلى منصب يناله يمني في هذا الكيان.

جاء ذلك في الاجتماع الانتخابي الـ 29 للجمعية العمومية الآسيوية لدورة جديدة مدتها أربع سنوات، اليوم، في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كولالمبور، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) السويسري جياني إنفانتينو، والأمينة العامة للفيفا فاطمة سامورا ورئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد.

وطبقا لوكالة سبأ فقد حظي مرشح اليمن بهذه الانتخابات بدعم وتأييد آسيوي كبير مكنه من المنافسة والفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، إلى جانب تقلده عدد آخر من المناصب والمهام في عدة لجان على مستوى الاتحادات الخليجية والعربية والآسيوي والدولية لكرة القدم.

كما فاز إلى جانب مرشح اليمن، بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، ثلاثة مرشحين عن غرب آسيا، ومرشح واحد عن وسط آسيا، ومرشح واحد عن جنوب آسيا، ومرشح واحد عن شرق آسيا وثلاثة مرشحين عن منطقة الآسيان.

وأسفرت الدورة الانتخابية الحالية، عن إعادة انتخاب البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة لرئاسة الاتحاد الآسيوي، وذلك بالتزكية من قِبل الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي بدون منافس، ليكون بذلك نائباً لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قارة آسيا وفقاً لنظام الفيفا.

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كما أسفرت الدورة الانتخابية أيضاً عن انتخاب أعضاء مجلس الاتحاد الدولي الخمسة لكرة القدم عن قارة آسيا، وخمسة نواب لرئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وخمس عضوات نسائية في المكتب التنفيذي.

وأوضح رئيس الفيفا إنفانتينو، أن تزكية الشيخ سلمان تدل على وحدة القرار في آسيا وتمسكها بالرئيس، واستعرض موقف الفيفا المالي خلال السنوات السابقة، مؤكداً تنامي عائدات الفيفا من خمسة مليارات إلى 6.4 مليار دولار.

ولفت إلى زيادة الاحتياطات المالية من مليار دولار عام 2016 إلى 2.7 مليار دولار حالياً، وأكد نية الفيفا استثمار هذه الاحتياطات لتطوير اللعبة، وتخصيص 90 مليون دولار منها للقارة الآسيوية.