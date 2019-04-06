قائد في النخبة الشبوانية يتفقد النقاط العسكرية في مرخة العليا

تفقد قائد اللواء ال 7 بقوات النخبة الشبوانية اليوم السبت للمواقع والنقاط الامنية في مديرية مرخة العليا.

والقى قائد اللواء السابع النقيب ماجد لمروق بعدد من قادة المواقع واستمع إلى احتياجاتهم وما ينقصهم من لوازم في مواقعهم .

وحث “لمروق” جنود النخبة الشبوانية على الانضباط والاخلاص في العمل ورفع اليقضة والجاهزية العسكرية تحسبا لأي طارئ ، ودعاهم إلى التصدي لكل من تسول له نفسه للعبث بالأمن والاستقرار ، وأن يكونوا عون وسند للمواطن ، ويبذلوا كل ما في وسعهم من أجل خدمته ليعيش بأمن واستقرار .

كما أشاد لمورق بالبطولات التي سطرها أبطال النخبة الشبوانية في عملية الجبال البيضاء، ومحاربتهم للجماعات الإرهابية وتطيهرهم لاوكارها.

من جانبهم عبر جنود النخبة الشبوانية بالمواقع والنقاط العسكرية في مرخة العلياء عن سعادتهم بزيارة النقيب ماجد لمروق والوفد المرافق له والاطلاع على ما يقومون به من مهام ، قائلين انه لفتة كريمة تستحق الإشادة.