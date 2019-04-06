الكوليرا تحصد أرواح 20 مواطن في المحويت وإصابة 8410

حصدت الكوليرا ارواح 20 شخصا في محافظة المحويت فيما اصيب اكثر من 4810 منذ مطلع العام الجاري.

وقال مدير مكتب الصحة في المحويت أمين حبيش، أن الوضع وبائي، وأعداد المصابين بالكوليرا في تزايد، فقد وصل عددهم إلى 8410 حالة، منها 209 حالات من خارج المحافظة و8201 من داخل المحافظة، وأجرى 1960 منهم فحصاً بالرابدتيست كان منها 1174 حالة إيجابية بالفحص السريع، كما أجرى عدد 207 فحصاً زراعياً كان منها 126 حالة إيجابية، وأما عدد الوفيات فوصلت إلى 20 حالة.

واشار حبيش: إن الخدمات تقدم معالجة سريعة لكل الحالات عبر 10 مراكز للمعالجة بجميع المديريات، و75 زاوية إرواء مع عمل التثقيف والتوعية، وكذا اكتشاف الحالات والإبلاغ عنها.. مؤكداً ان هناك فرق استجابة سريعة تنزل للتقصي ولتأكيد الحالات ومعالجتها وأخذ عينات للزراعة ومتابعة الإجراءات.

ويؤكد حبيش أن هناك العديد من العقبات التي تواجه المكتب والوزارة لمواجهة الوباء منها شحة الامكانيات من أدوية ومستلزمات طبية، بالإضافة إلى تأخر التدخل من بعض الشركاء المحليين،.

ويضيف حبيش: أن الوضع ينذر بموجة كبيرة تزيد بشكل مخيف مع موسم الأمطار لأسباب كثيرة منها موسم الجفاف ونقص المياه الآمنة وسوء الصرف الصحي وتدني الوعي وسوء التغذية.