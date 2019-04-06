تظاهرات تعز تطالب بمحاسبة قيادات عسكرية تمردوا على المحافظ في أحداث المدينة القديمة

طالبت المظاهرة التي انطلقت صباح اليوم في تعز بمحاسبة واقالة قيادات عسكرية تمردت على المحافظ ورئيس اللجنة الامنية في احداث مدينة تعز القديمة.
جاء ذلك في بيان اصدره قطاع الشباب والطلاب في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري والذي دعا للمسيرة الحاشدة التي شهدتها المدينة صباح اليوم.
وذكر البيان بأن هذه القيادات" تسببت بحرف الحملة الامنية باتجاه ارهاب المواطنين وحصارهم وقتلهم في المدينة القديمة اضافة الى اخلالها بدورها وتحولها الى غطاءً لحماية القتلة ومغتصبي الحقوق ومقترفي الجرائم بحق المواطنين الابرياء".
كما طالب شباب التنظيم الناصري الرئيس هاي باقالة ومحاسبة كل القيادات العسكرية التي سمحت بتحويل المؤسسة العسكرية ومراكز التدريب فيها الى ساحات لتدريب وتخريج دفع ما يسمى بالحشد الشعبي مجهول الهوية.
داعين الى اخلاء المدينة من السلاح والمسلحين واعادة تموضع القوات العسكرية الموجودة في المدينة بنقلها الى مواقعها القتالية وتسليم مهمة حماية الامن داخل المدينة الى الاجهزة الامنية.
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