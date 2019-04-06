مقتل قيادي حوثي بارز وتدمير 4 آليات في كتاف بصعدة

قتل قيادي حوثي بارز، اليوم ، جراء غارة نفذها طيران التحالف العربي على مواقع المليشيا الموالية لإيران في محافظة صعدة، شمال اليمن.
وأفادت مصادر محلية ، بمقتل أحد العناصر القيادية البارزة للمليشيات الحوثية الإيرانية في جنوب مديرية كتاف أثناء إحدى الغارات الجوية لتحالف دعم الشرعية في اليمن والى جانبه العديد من العناصر الإنقلابية المدعومة إيرانياً.
كما استهدفت مقاتلات التحالف مجدداً عدد من العربات العسكرية للمليشيات الانقلابية وعددها أربعة مركبات وتم تدميرها بالكامل و ذلك جنوب مركز مديرية كتاف بمحافظة صعدة ومصرع عدد من العناصر الإرهابية كانوا في منطقة الإستهداف.
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