الكويت تسير مساعدات إغاثية إلى محافظة سقطرى

الخليج 365 ـ متابعات

سيرت جمعية الهلال الأحمر الكويتي، اليوم السبت، 06/نيسان/2019، طائرة تحمل مساعدات اغاثية الى محافظة ارخبيل سقطرى .

Advertisements

وقال المدير العام للجمعية عبد الرحمن العون، إن ما تحمله هذه الطائرة يأتي استكمالاً للمساعدات التي قدمت لأهالي سقطرى عندما تعرضت لإعصار (ماكونو).

ولفت العون إلى أن الفريق الميداني في الجمعية سيوزع خلال زيارته قوارب صيد على الصيادين والإشراف على تركيب لوحات الطاقة الشمسية لـ 250 منزلا في قرى عدة اضافة الى إشرافه ومتابعته للعيادات المتنقلة.

وأضاف في تصريح نشرته وكالة الانباء الكويتية (كونا) أن الحملات المتواصلة التي تقوم بها الجمعية لإغاثة الشعب اليمني الشقيق تأتي استجابة فورية وعاجلة لنداء الانسانية والواجب تجاه الأشقاء في اليمن وتلبية احتياجاتهم التموينية والطبية.