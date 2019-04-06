رئيس الوزراء يشدد على أهمية إقرار آلية لأسعار السلع وتوفير الغذاء

شدد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والبنك المركزي اليمني والتجار للمساهمة في إقرار آلية لأسعار السلع وإيصال الغذاء لكل المواطنين بمختلف أرجاء محافظات الجمهورية دون استثناء.

جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، لقاءاً ضم محافظ البنك المركزي حافظ معياد، ونائبه شكيب حبيشي، ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، وعضو اللجنة الاقتصادية أحمد أحمد غالب، ووكيل محافظة عدن لقطاع المشاريع المهندس غسان الزامكي، وقيادة الغرفة التجارية الصناعة وعدد من رجال المال والأعمال والمستثمرين.

ووفق وكالة "سبأ"، نوه رئيس الوزراء الدكتور معين، بالأهمية التي تشكلها عوامل الوديعة السعودية بقيمة مليوني دولار والإيرادات في تأسيس مركز مالي قوي يساهم في تأمين الاقتصاد الوطني وتوفير الأمن الغذائي وتمكين مؤسسات الدولة من القيام بواجباتها ومسؤولياتها الوطنية والإنسانية الملقاة على عاتقها على أكمل وجه.

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وأضاف رئيس الوزراء" أن الحكومة تتقبل بصدر رحب مقترحات الاعتمادات المستندية الخاصة بالسلع الأساسية المفتوحة عبر البنك المركزي اليمني، و تقدر الضغوطات التي تواجه التجار والظروف الصعبة الراهنة التي تمر بها البلاد، وهو ما يتطلب تكاتف جهود الجميع لمواجهة كافة الصعوبات والتغلب عليها".

وتابع" يجب أن يعمل الجميع على إيجاد الحلول القابلة للتطبيق، وخلق الظروف الملائمة للمنافسة الشريفة بين كافة التجار، باعتبار المنافسة هي أساس المحافظة على الأسعار، كون استقرار أسعار السلع وصرف العملات لفترة من الزمن سيكون له أثر إيجابي على تحديد واستقرار أسعار السلع الأساسية".

بدوره، شدد محافظ البنك المركزي ، على ضرورة تعاون الجميع وتغليب المصلحة العامة في المرحلة القادمة..مؤكداً اهتمام البنك المركزي بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وذلك انطلاقاً من حرص البنك على تعافي الاقتصاد واستقرار أسعار السلع وصرف العملات، باعتبار ذلك مهمة وطنية تمس الحياة المعيشية للمواطنين.