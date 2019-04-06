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تعرف على أخر سعر للدولار والسعودي في صنعاء

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ما يزال سعر الريال اليمني في حالة تحسن أمام العملات الاجنبية منذ اسبوع.

وقال مصرفيون في صنعاء إن أسعار العملات مساء اليوم السبت هي على النحو التالي:

شراء الدولار

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