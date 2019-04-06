قيادي في مليشيا الحوثي يعيق تنفيذ حكم إعدام ضد قاتل تربطه علاقة أسريه

قالت مواطنون إن تدخلات قيادي حوثي في محافظة إب أدت الى اعاقة تنفيذ حكم الاعدام بحق قاتل تربطه علاقة اسريه به.

وأوضحت مصادر لديها صله من المجني عليه "نشوان سعيد المبارزي" إن القيادي الحوثي ووكيل محافظة إب علي بن علي النوعة يعيق تحقيق العدالة في حق ابن عمه القاتل "عبدالكريم النوعة" الذي تم إثبات التهمة عليه في قتل "المبارزي" وصدر حكم الإعدام بحقه بعد إثبات الشهود ورفض الدفوع، من قبل محكمة ذي السفال الابتدائية.

وأضافت المصادر: إن الحكم الابتدائي قد مضى عليه 7 سنوات ولم يتم استئنافه خلال 15 عشر يوم كما هو منطوق الحكم، ونتيجة للأوضاع التي شهدتها البلاد جرى تمييع القضية وتأجيلها حتى الآن.

وأكدت المصادر بأن أسرة الجاني تستعين بنافذين وقياديين حوثيين من أجل التنازل عن حكم الإعدام بحق الجاني وحل القضية ودياً وهو الأمر الذي ترفضه الأسرة حتى الآن، مطالبين الجميع بالوقوف معهم في قضيتهم وتحقيق العدالة.

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وتعود القضية إلى العام 2012م حيث قام الجاني "عبدالكريم النوعة" بقتل المجني عليه" نشوان المبارزي" بعد إطلاق النار عليه من سلاحه الآلي وفق الوثائق، التي نشرتها قناة يمن شباب.

وتعمد مليشيا الحوثي الانقلابية إلى إعاقة العدالة في تنفيذ أحكام الإعدام بحق كثير الجناة الموالين لها من خلال تهريب المساجين كما حدث في حالات عدة، أو من خلال الضغط على أسرة الضحايا بالتنازل أو القبول بالدية.

وتنتظر عدد من القضايا في محاكم إب البت فيها وتنفيذ أحكام صادرة ،بسبب مماطلة الحوثيين في تنفيذها لدواعٍ سلالية ومناطقية وفق كثير من المراقبين ومقربين من أسر الضحايا، ومن بينها الحكم الصادر بحق قاتل الطفل "عبدالرحمن عطران" الذي صدر قبل أشهر ولم يجري تنفيذه حتى اللحظة.