برفسور يكشف عن أسباب تفشي أمراض خطيرة في اليمن

الخليج 365-متابعات

كشف برفسور يمني عن أسباب انتشار امراض خطيرة في اليمن والتي تزايد من انتشارها خلال الشهرين الاخيرين.

وقال للبروفيسور محمد حسين صليح استشاري جراحة العظام والمفاصل والعمود الفقري إن "المبيدات والسموم و شح الادوية وانعدام المياه النقية وإهمال المرضى بالإضافة الى غياب الاستقرار الامني والسياسي، من أبرز أسباب انتشار التهابات العظام والمفاصل والعمود الفقري في اليمن".

Advertisements

وذكر البروفيسور صليح في حوار نشرته "المجلة الطبية" في عددها الاخير، الى أن "القدرات العلاجية للأطباء اليمنيين عالية ومتميزة، وهناك نجاحات كبيرة في جراحة العظام والمفاصل والعمود الفقري والمناظير باليمن".

ودعا البروفيسور صليح "زملائه الاطباء إلى الحرص الشديد أثناء معالجة أي مريض حسب حالته دون زيادة أو نقصان، كما أن على المرضى تنفيذ التعليمات التي تعطى لهم، والالتزام بالتغذية الجيدة والمتوازنة".

وكان تقرير برلماني حديث اشار الى انتشار المبيدات الممنوعة والمحرمة دولياً وتدني مستوى الوعي لدى البائع والمزارع بخطورة استخدام هذه المبيدات وتأثيرها على صحة وسلامة المستهلك والبيئة المحيطة.