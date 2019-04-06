اللواء البحسني لليمن العربي: حضرموت أكثر مُحافظات اليمن أمنًا واستقرارًا

قال اللواء الرُكن فرج سالمين البحسني مُحافظ حضرموت، إنه بفضل تعاون الجميع الطاقم العسكري والأمني والطاقم الإداري المدني من المضي بهذه المُحافظة إلى أن تصبح من أفضل المُحافظات أمنًا واستقرارًا اليوم وأكثرهم عودة للحياة الطبيعية وأكثرهم تموينًا وتنمية.

وأضاف في حوار خاص لليمن العربي، أن هدفنا ومبتغانا هو الوصول بحضرموت إلى أن تصبح أكثر أمنًا واستقرارًا، مشيرًا إلى أن حضرموت ساعدت العالم من خلال حربها على الإرهاب وقضائها على بؤرة إرهابية كانت تُشكل خطرًا على المُحافظة واليمن والدول المجاورة والعالم أجمع.