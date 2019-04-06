مليشيا الحوثي تفرض جبايات في سياني إب وتختطف مواطنين

إب - الخليج 365
فرضت مليشيا الحوثي الانقلابية جبايات وإتاوات مالية على عدد من المواطنين في إحدى البلدات في محافظة إب وسط اليمن.
وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي الانقلابية بمديرية السياني جنوب محافظة إب فرضت مبالغ ماليه علي أهالي قريه الحميراء بسبب تمزيق واتلاف مجهولين لطرابيل نصبتها المليشيا لاقامة حفل تحضره قيادات حوثية في مدرسة النور بالحميراء.
وأضافت المصادر بأن الأهالي نفوا اتهامات المليشيا الحوثية لهم بالوقوف وراء تمزيق لافتاتهم مشيرين إلى وجود حراسة من عناصر المليشيا الحوثية للطرابيل ليلا مؤكدين بأن الحادثة مفتعلة لإيجاد مبررات تهدف لفرض جبايات وإتاوات مالية عليهم بقوة السلاح.
ولم تكتفي المليشيا الحوثية بفرض الجبايات بل أقدمت على خطف عدد من شباب قرية الحميراء بتهمة تمزيق اللافتات في الوقت الذي تهدف لإجبار أهالي المختطفين لدفع أموال أخرى مقابل الإفراج عنهم.
وأكد المواطنون رفضهم دفع الجبايات في ظل سخط الأهالي جراء الممارسات وفرضها الاموال علي المواطنين الذين يعانون من ظروف صعبة وبالغة التعقيد جراء التدهور الإقتصادي والمعيشي وانهيار العملة المحلية.
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