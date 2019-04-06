عبد الملك يناقش مع محافظ عمران أوضاع واحتياجات المحافظة

ناقش رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع محافظ عمران اللواء عبدالرحمن الصعر، أوضاع واحتياجات المحافظة في مختلف الجوانب الخدمية والإنسانية والأمنية والعسكرية.

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ووفق وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" تطرق اللقاء إلى الصعوبات والمعوقات التي تواجه قيادة السلطة المحلية في محافظة عمران خلال قيامها بواجباتها الملقاة على عاتقها في خدمة أبناء عمران من مختلف شرائح وفئات المجتمع النازحين في عدد من المحافظات جرّاء حرب وجرائم ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة توحيد صفوف أبناء محافظة عمران لاستكمال تحرير المحافظة من ميليشيا الحوثي، وقيام قيادات السلطة المحلية والمكاتب الخدمية بدورها وتفعيل نشاطها وفقاً للإمكانيات المتاحة من أجل خدمة المواطنين والنازحين.. مؤكداً إيلاء الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والحكومة جُل الاهتمام بمحافظة عمران، أسوة بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك من خلال قيام الحكومة بواجباتها تجاه أبناء عمران خصوصاً فيما يتعلق بصرف مرتبات موظفي الدولة والحرص على ترتيب أوضاع النازحين وتوفير الإغاثة لهم.

بدوره استعرض المحافظ الصعر، احتياجات ومتطلبات محافظة عمران.. مثمناً اهتمام قيادة الدولة ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بأوضاع محافظة عمران وأبنائها في مختلف الجوانب والعمل على توفير احتياجاتهم اللازمة وتخفيف معاناتهم.