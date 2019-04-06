إصابة امرأتين و3 أطفال بقصف حوثي غرب مدينة تعز

أصيبت امرأتان وثلاثة أطفال، اليوم السبت، جراء قصف مليشيا الحوثي الانقلابية، حيا سكنيا شمالي غرب مدينة تعز جنوبي غرب البلاد.
ونقل موقع “سبتمبر نت” التابع للجيش عن مصادر محلية أن قذيفة صاروخية اطلقتها المليشيا، سقطت على احد المنازل في حي مدينة النور مما أسفر عن إصابة امرأتين وثلاثة أطفال.
وذكرت المصادر أن اصابات الجرحى بليغة، وتم إسعافهم إلى مستشفيات مدينة تعز.
ونشر الموقع بعض اسماء الجرحى وهم الأطفال نسيب مهيوب سعيد، وأمير علي ثابت، ولطف بدر أحمد محمد، والمواطنة قدرية محمد حسين.
وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، قصفها الصاروخي والمدفعي على الاحياء السكنية في مدينة تعز، مخلفة العشرات من الضحايا في صفوف المدنيين.
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