مساعدات غذائية عاجلة في “عبس” بـ”حجة من مركز الملك سلمان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الخميس، مساعدات غذائية عاجلة لأهالي مديرية عبس بمحافظة حجة شمال غرب البلاد.

وتضمنت المساعدات التي وُزعت عبر ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية الشريك المنفذ للمركز في محافظة حجة، 1000 سلة غذائية استفاد منها 6 آلاف فرد.

ويستعد ائتلاف الخير لتنفيذ تدخلات في مجال الإيواء خلال الأيام القليلة القادمة، لتخفيف معاناة النازحين والمتضررين من الأحداث.

وقال المدير التنفيذي لائتلاف الخير الشريك المنفذ للمشروع، إن توزيع هذه المساعدات يأتي كتدخل إغاثي عاجل لتخفيف المعاناة عن أهالي منطقة عبس بعد تخليصها من المليشيات، وهو امتداد للمشاريع الممولة من مركز الملك سلمان للإغاثة الهادفة لتحيق التعافي للشعب اليمني.

تجدر الإشارة إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة، ينفذ حاليا مشاريع إغاثية في مجالات الغذاء والإيواء والإمداد المائي في مديريات حيران وميدي، وعدد من المناطق في محافظة حجة.