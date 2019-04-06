مدير شرطة حجة: الماساة كبيرة على أبناء حجور في كشر

حجة - الخليج 365

أكد مدير عام الشرطة بمحافظة حجة العميد امين الحجوري بأن السلطة المحلية بمحافظة حجة تعمل بكل طاقمها و بصورة مستمرة وتبذل جهود كبيرة في معالجة النكبة الانسانية الناتجة عن الحرب الاجرامية التي شنتها مليشيات الحوثي على قبائل حجور بمديرية كشر.

واكد الحجوري، في تصريحات - رصدها "الخليج 365" - " بأن الماساة كبيرة ولكن بذل الوسع والطاقة لمعالجتها والتخفيف من آثارها واجب الساعة، داعيا الجميع إلى مساندة السلطة المحلية بالمحافظة لتتمكن من تقديم مايلزم للمتضررين.

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وحذر العميد من الاستخفاف بجهود السلطة المحلية او التشكيك في قدرتها على التعاطي مع الوضع، والذي اعتبره لايخدم أبناء كشر ولا يحل مشاكلهم.

واضاف الحجوري بان الوضع استثنائي وان وحدة الصف ولملمت الجهود هو ما يجب عمله والقيام به، ومن لم يستطع فليكف عن الناس لسانه وقلمه.

وعبر الحجوري عن ثقته بعد الله عز وجل في قيادة الشرعية والاخوة الاشقاء في قيادة التحالف ممثلة بالمملكة العربية السعودية، مؤكدا بانهم لن يتوانوا عن تقديم كل الدعم لمعالجة هذه الكارثة الانسانية.