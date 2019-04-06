مقتل 30 حوثيا بعملية إطلاق فاشلة لصاروخ بالستي بصنعاء

أفادت مصادر محلية للحدث بأن نحو 30 عنصراً من ميليشيات الحوثي قتلوا بانفجار صاروخ باليستي في عملية إطلاق فاشلة من منصة في ضاحية حِزيَز جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.

ونقلت قناة "العربية" عن المصادر أن الصاروخ انفجر قبل اطلاقه بثوان، وقالت إن هذه ثاني عملية إطلاق فاشلة لصاروخ باليستي من منصة تخفيها الميليشيات في الضاحية الجنوبية لمدينة صنعاء.

تحرير جبل حصن شداد الاستراتيجي

وفي محافظة الضالع، شمال البلاد، فقد أعلن المركز الإعلامي لألوية العمالقة في الجيش اليمني، السبت، أن معارك ضارية خاضتها ألوية العمالقة وقوات الحزام الأمني مع ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة مريس شمالي الضالع جنوبي البلاد.

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وذكر المركز بأن المعارك أسفرت عن تحرير جبل حصن شداد الاستراتيجي والجبال المجاورة شمال مريس بمحافظة الضالع بعد تمهيد مدفعي كثيف.

ونقل عن مصادر ميدانية، قولها إن اكثر من 80 حوثيا لقوا مصرعهم في المواجهات التي شهدتها جبهة مريس.

وتشهد جبهات الضالع، منذ أسابيع، مواجهات عنيفة بين القوات الشرعية والانقلابيين.