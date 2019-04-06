وزير التخطيط مع صندوق التضامن الإسلامي للتنمية سبل التعاون

الخليج 365 – متابعات

التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج ، اليوم، مدير صندوق التضامن الإسلامي للتنمية الدكتور وليد الوهيب، وبحث معه تعزيز التعاون بين الصندوق والوزارة في عدد من المجالات ،وأوجه الدعم في مجال تبني مشروع عودة الطلاب إلى المدارس وبرنامج دعم النابغين والموهوبين من خلال مشروع يموله الصندوق.

واتفق الجانبان خلال اللقاء على هامش اجتماعات البنك الإسلامي الـ 44 ، على تنفيذ وتمويل دراسة للقطاع الخاص خارج اليمن وخاصة الذي خرج نتيجة الحرب التي شنتها المليشيا الحوثية ، والترتيب لندوة لدراسة احتياجات اليمن في جانب بناء القدرات ودعم مشاريع إعادة الإعمار والتنمية المستدامة.

حضر اللقاء وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري، وكبير أخصائي المعلومات التنفيذية في صندوق التضامن الإسلامي الدكتور جمال عمر.