شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الرجل الذي يخافه الجميع بعدن في اول ظهور له بما فيهم قيادة المجلس الانتقالي وحاكمها الفعلي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون في مواقع التواصل صورة تظهر قائد القوات الإماراتية في عدن " ابو ماجد الإماراتي " والذي بات يصفه الكثيرون بانه يعد الرجل القوي والحاكم الفعلي لعدن الذي يتحكم بمسارات الأحداث ويمتلك ناصية القرار المتحكم بما يسمي الحراك الجنوبي وقياداته . وتسبب تصاعد نفوذ الامارات في عدن ووقوفها وراء التصعيد السياسي والأمني في الجنوب في توسيع وتفاقم الخلافات بين القيادة الإماراتية والقيادة الشرعية اليمنية والتي وصلت الى حد صدامات مسلحة شهدتها مدن كتعز وشبوة .

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