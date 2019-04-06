شكرا لقرائتكم خبر عن من صنعاء شاهد (بالفيديو) كيف رد مجاهد القهالي على أبو علي الحاكم وأحدث ضجة كبيرة وسط قبائل بكيل! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون مشهد مصور لحظة وصول القيادي الحوثي ” أبو علي الحاكم ” إلى مخيمات الاحتشاد القبلية في منطقة صرف – شمال شرق العاصمة صنعاء.

وقال الحوثي ” الحاكم ” أن قاتل الشيخ القبلي ” أحمد سالم السكني ” تمكن من الفرار بعد أن بعث عدة رسائل مغالطات وبلاغات كاذبة عن حقيقة الحادثة حتى تمكن من الفرار ” حسب قوله.





وفي اللقاء قدم الحوثي ” الحاكم ” عدة بنادق مقابل أن ترفع قبائل بكيل الاحتشاد من منطقة صرف حتى يتم إلقاء القبض على القاتل.

كما عرض القيادي الحوثي ” أبو علي الحاكم ” و ” محمد علي الحوثي ” أنفسهم إلى السجن مقابل أن ترفع القبائل احتشادها، إلا أن القبائل رفضت كل تلك العروض التي تقدم بها الحوثيون.

من جهته رد شيخ عيال سريح ” مجاهد القهالي ” والذي لديه خلاف سابق مع القيادي الحوثي أبو علي الحاكم الذي هدده في وقت سابق باللطم حيث قال القهالي “هناك قيادات عليا بما فيها مدير أمن صنعاء مجاهد الطيري هي من قامت بتهريب القاتل إضافة إلى القيادي الحوثي ” أبو ذياب ” وهذا تواطئ واضح.

وأضاف القهالي ” لن نرفع مخيمات الحشد حتى يتم تسليم القاتل وسجن ” مجاهد الطيري ” والقيادي ” أبو ذياب ” .

وقال القهالي ” معنا مطلب واحد فقط ” إن حضر القاتل فسينفذ فيه حكم الله وإذا ما حضر فالقبايل باتلحقه”

ورد عليه ” أبو علي الحاكم ” قائلا ” الان ليس وقت تحقيقات ولا نقدر نتهم أحد حتى نشوف القضية من كل النواحي ولا يمكن أن نقول كل الكلام بين الناس” وهنا حدثت الضجة لدى أبناء القبائل الذين أعلنوا مساندتهم لرد الشيخ القهالي ورفض كلام الحوثي ” الحاكم ” الذي لم يوضح بشكل رسمي عن مصير القاتل وتواطئ القياديين الحوثيين ” مجاهد الطيري ” ونائبه المقرب من القاتل ” أبو ذياب “.

من جانبهم عبر أبناء القبائل عن رفضهم لعرض القيادي أبو علي الحاكم مهددين بتصعيد الموقف حال لم يتم تسليم القاتل وإعدامه .

Advertisements

هذا تواصل مجاميع قبلية التوافد الى مخيمات الاحتشاد في صرف بالعاصمة #صنعاء لليوم الخامس على التوالي للمطالبة بتقديم قاتل الشيخ أحمد سالم السكني، عضو المجلس المحلي وأحد ابرز المشائخ في عمران، للمحاكمة وأخذ القصاص منه.

كان من أبرز من وصلوا اليوم الجمعة الشيخ محمد الشايف شيخ مشائخ قبيلة بكيل والشيخ احمد العقاري وعدد من المشائخ البارزين وذلك للمطالبة بتسليم قاتل الشيخ السكني المدعو ابو ناجي الماربي الذي تتستر عليه قيادات حوثية كبيرة.

هذا وقد وصل عصر اليوم الى مخيمات التجمع في صرف القيادي الحوثي ابو علي الحاكم ورئيس اللجنة الثورية الحوثية محمد علي الحوثي ومحافظ صنعاء الحوثي حنين قطينه وفارس الحباري لتقديم بنادق تحكيم مقابل رفع المخيمات.

وكان أول من تحدث من القيادات الحوثية حنين قطينه بالقول :” الغريم غريم الكل انه موجود يتحاكم وانه غير موجود فهو بيجي وهذه 12 بندق تحكيم”.

ورد المشائخ بالتساؤل عن أسباب تأخير تقديم القاتل للجهات المختصة.

وتدخل القيادي ابو علي الحاكم قائلا : “القاتل قد عمل عملته وفعل بلاغات ثانية وتعميمات واخبار مختلفة غالط الناس لاما نكع ذلحين هذك البنادق لكم والغريم أن سلم نفسه ماشي فدمه دم حنش ومن لقاه قطّ والديه في اي شارع”.

وكان من بين من ردوا عليه الشيخ سيف محمد يحيى الغولي شيخ قبيلة غولة عجيب: “يا أبو علي غريمنا بانديه لكن مدير الأمن الطيري وابو ذياب نائب المدير وقريب القاتل هولاء يتقدموا للمحاكمة وغريمنا بانلحقه”.

رد المشائخ بالمجمل كان عدم قبول هذا العذر خصوصا ان قيادات الحوثيين كانت تؤكد أن القاتل موجود لديها منذ اليوم الأول للحادثة ،حيث كان محافظ صنعاء الحوثي قطينه يؤكد للمشائخ طوال الايام الماضية ان القاتل موجود لديه. هذا إضافة الى كلام القيادي فارس الحباري يوم أمس الذي أكد فيه ان القاتل موجود وقد سلم الى أمن العاصمة ليتعارض مع مايدعيه ابو علي الحاكم اليوم بهروب القاتل.

ورفض المشائخ البنادق ورفع المخيمات حتى تقديم القاتل للمحاكمة.