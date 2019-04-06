تركيا تطلق تهديدا دوليا خطيرا على السعودية.. والمملكة ترد بقوة وبشكل فوري وغير متوقع.. (تفاصيل خطيرة)

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت تقارير صحفية أن إدارات ثلاثة الأندية الكبار في الدوري السعودي، الهلال والأهلي والنصر، في طريقها لإرسال مستحقات الأندية التركية تجنبًا لأي شكاوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“.

وكشفت تقارير صحفية تركية، أن ناديي غالطة سراي وفنربخشة التركيَّيْن، يجهزان حاليًّا شكوى لتقديمها إلى ”فيفا“ ضد أندية الأهلي والهلال والنصر.

وقالت صحيفة ”سبور“ التركية، إن نادي فنربخشة لم يحصل على الأقساط الباقية من بيع البرازيليَّيْن جوليانو للنصر، وجوزيف دي سوزا للأهلي. أما غالطة سراي فلم يحصل على باقي أقساط صفقة انضمام الفرنسي بافيتيمبي غوميز إلى الهلال.

ووافق فنربخشة على بيع اللاعب جوزيف دي سوزا للنادي الأهلي في صيف العام الماضي مقابل 12 مليون يورو.

ورحل اللاعب البرازيلي جوليانو دي باولا إلى نادي النصر من فنربخشة مقابل 10 ملايين ونصف المليون يورو في صيف 2018.

كما انتقل غوميز إلى الهلال من غالطة سراي قبل بداية الموسم الجاري، بعقد لمدة موسمين مقابل 6 ملايين يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة غالطة سراي منحت الهلال مهلة 10 أيام، من أجل سداد قيمة القسط الأخير من صفقة انتقال الفرنسي بافيتيمبي غوميز إلى صفوف ”الزعيم“.

وأضافت، أن إدارة الفريق التركي، طالبت الهلال بسداد القيمة المتبقية من صفقة انتقال غوميز، التي تقدر بمليوني يورو، والتي كان من المقرر سدادها مطلع شهر مارس، لكن إدارة ”الزعيم“ لم تَستجِب.

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وأوضحت ”سبور“ أنه إذا قدم غالطة سراي شكوى ضد الهلال في ”فيفا“، سيصبح الهلال مُهدَّدًا بخصم 3-6 نقاط.

ويحتل النصر حاليًّا المركز الأول في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 58 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال صاحب المركز الثاني. أما الأهلي ففي المركز الخامس برصيد 40 نقطة.

وكان النصر صعد إلى صدارة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد فوز ماراثوني وصعب على الهلال في ”ديربي الرياض“، يوم الجمعة الماضي، بثلاثية مقابل هدفين.