شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : خلل فني يضرب شركة اتصالات سعودية .. والمكالمات المحلية والدولية مجانية الان .. (تعرف على اسم الشركة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مغتربون ان شركة زين للاتصالات السعودية تعرضت لخلل فني اليوم السبت . واشار المغتربين ان جميع الاتصالات الدولية والمحلية الان عبر شرائح زين مجانية

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