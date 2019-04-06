شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن ...ولي عهد ابو ظبي يباغت الجميع ويمنح رئيس الوزراء هدية لا تقدر بثمن ويقهر الرئيس هادي الذي كان يتمنى تلك الهدية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - منح الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم الخميس، ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة “ وسام زايد “ الذي يعد أعلى وسام تمنحه دولة الإمارات لملوك ورؤساء وقادة الدول.

جاء ذلك تقديرًا وتثمينًا لدور مودي في دعم وترسيخ علاقات الصداقة التاريخية، والتعاون الإستراتيجي المشترك بين البلدين الصديقين على الصعد كافة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية ”وام“.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، إن دولة رئيس وزراء الهند قام بدور محوري في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى علاقات إستراتيجبةً شاملة.

وأضاف: ”نعبر من خلال منح الصديق العزيز رئيس وزراء الهند (وسام زايد) عن مدى تقديرنا لدوره وجهوده في تنمية علاقات الصداقة ومد جسور التعاون المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية الهند في مختلف المجالات“.