شكرا لقرائتكم خبر عن تعز: جنون حزب الإصلاح يدفع مليشياته للقيام بهذا التصرف ضد إنتفاضة اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت مدينة تعز صباح اليوم مسيرة شعبية حاشدة طافت شوارع المدينة تظامنا مع سكان المدينة وما لحق بهم من جرائم على يد مليشيات الحشد الاصلاح.

وتجمع المشاركون في التظاهرة التي دعا لها شباب التنظيم الوحدوي الناصري في باب الكبير بالمدينة القديمة وتوجهوا إلى أمام المقر المؤقت لديوان عام المحافظة في شركة النفط.

ورفع المظاهرة لافتات تطالب باقالة القيادات الأمنية والعسكرية التي تمرد على قيادة السلطة المحلية ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق ابناء المدينة القديمة.

كما طالب المتظاهرون بمحاسبة وضبط كل المتورطين في جرائم القتل والاغتيالات والاعتداءات بحق المواطنين ، واقالة القيادات العسكرية والأمنية المتواطئة معهم.

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المتظاهرون طالبوا بسرعة الكشف عن مصير وحقائق جثث المقابر الجماعية التي تم الكشف عنها اواخر العام الماضي .

وجدد المتظاهرون دعمهم الكامل لقيادة السلطة المحلية وللمحافظ نبيل شمسان ، مدينين بشدة التمرد على قرارته من قبل بعض القيادات العسكرية والأمنية الموالية لحزب الاصلاح.

مصادر محلية كشف عن محاولة مليشيات الحشد الشعبي التابعة للاصلاح افشال مسيرة من خلال حجز والاعتداء على المشاركين فيها من مديريات ريف تعز.

وقالت المصادر بان مليشيات الحشد قامت بمنع عشرات السيارات التي تحمل المشاركين في التظاهرة والقادمين من مديريات ريف تعز وذلك في نقطة الهنجر.

واشارت المصادر بان المليشيات قامت باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين وقامت باحتجاز عدد منهم.